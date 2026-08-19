Juve, priorità uscite e poi spazio agli ultimi colpi: Kessie e Zirkzee primi obiettivi

Al momento, non è una pista calda, però è chiaro che la Juventus mette in rassegna tutte le opzioni e i calciatori rossoneri, per quanto considerati esuberi dal club di appartenenza, potrebbero trasformarsi in buoni affari. Fikayo Tomori, altra vecchia conoscenza di Massara, è infatti sempre nella lista della Vecchia Signora, anche se la Juve insisterà su un centrale di difesa solo se partirà Cabal o nel caso Gatti. La priorità era quella di puntare su un'alternativa a Cambiaso sulla sinistra, ma è arrivato anche Celik che può occupare entrambe le fasce.