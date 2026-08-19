MANOVRE BIANCONERE

Juve, priorità uscite e poi spazio agli ultimi colpi: Kessie e Zirkzee primi obiettivi

Dopo oltre 100 milioni spesi, diversi bianconeri messi alla porta, mentre è confermato Douglas Luiz. In entrata, nella lista anche Tomori e Fofana del Milan

19 Ago 2026 - 10:04
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Dopo oltre 100 milioni di euro spesi, per la Juventus è soprattutto il momento di pensare alle uscite. Servirà qualche addio, possibilmente sostanzioso anche se non sarà facile, per poter finanziare gli ultimi colpi in entrata. 

Non solo Arthur, pronto alla rescissione di contratto, come spiega La Stampa sono almeno 6 i giocatori messi alla porta dalla nuova dirigenza targata Carnevali-Massara. Si va da Arek Milik reduce dal calvario infortuni a Michele Di Gregorio che in porta non ha mai convinto: per lui si prospetta difficile una cessione, si lavora su un prestito con l'idea del ritorno al Monza, tra le altre. Mentre il Marsiglia al momento ha altre priorità e non spinge per il portiere. 

Nel reparto, tra l'altro, c'è anche la possibilità di addio per Mattia Perin, su cui è piombato il Palermo, che però prima valuterà l'esito degli esami legati all'infortunio di Joronen. Se saranno tempi lunghi, i rosanero tenteranno l'offerta per Perin, con la Juventus che a quel punto potrebbe valutare il ritorno di Emil Audero dal Como. 

Il "jolly" bianconero si chiama invece Fabio Miretti: in caso di uscita, può portare un tesoretto da 10-13 milioni che farebbe decisamente comodo al club. Diverse, infine, le situazioni di Jonathan David e Nico Gonzalez. Per l'attaccante canadese, arrivato alla Juventus a parametro zero, c'è stato un primo interessamento dell'Aston Villa, mentre l'esterno argentino piace al Besiktas come potrebbe tornare utile in caso di trattativa con l'Atletico Madrid per Sorloth. 

Anche se in entrata, almeno per l'attacco, potrebbe essere Joshua Zirkzee il profilo adatto, low cost, per completare il reparto al fianco di Kolo Muani. Se David dirà addio, Massara ci riproverà dopo il tentativo ai tempi della Roma e spera in un prestito. Sorloth e Mateta al momento sono sullo sfondo. 

A centrocampo, confermato invece Douglas Luiz che piace a Spalletti ed è reduce da un buon campionato. Per il reparto, la prima idea resta Frank Kessié, svincolato dopo l'esperienza saudita all'Al Ahly e reduce da un buon Mondiale con la Costa d'Avorio. L'alternativa arriverebbe invece dalla Serie A e più precisamente dal Milan con Youssouf Fofana, di fatto pronto all'addio dopo la bocciatura di Amorim.

Al momento, non è una pista calda, però è chiaro che la Juventus mette in rassegna tutte le opzioni e i calciatori rossoneri, per quanto considerati esuberi dal club di appartenenza, potrebbero trasformarsi in buoni affari. Fikayo Tomori, altra vecchia conoscenza di Massara, è infatti sempre nella lista della Vecchia Signora, anche se la Juve insisterà su un centrale di difesa solo se partirà Cabal o nel caso Gatti. La priorità era quella di puntare su un'alternativa a Cambiaso sulla sinistra, ma è arrivato anche Celik che può occupare entrambe le fasce. 

Sempre sulle corsie laterali, la Juventus ha fatto un sondaggio per David Raum del Lispia, spiega il Corriere dello Sport, ma per il 28enne capitano del Lipsia si prospettano costi proibitivi per una Juve che adesso deve stare attenta al bilancio. 

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