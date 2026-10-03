Adzic, numeri da capogiro: la Juventus prepara il controriscatto

Sotto la guida di Alberto Aquilani, che lo sta valorizzando principalmente come mezzala d'inserimento nel suo 4-3-3, Adzic ha mostrato una continuità realizzativa e una varietà di colpi fuori dal comune: in sole 5 presenze in campionato (di cui diverse a gara in corso) e una in Coppa Italia con il Sassuolo, il bilancio recita 4 reti e un assist (di tacco) in soli 293 minuti (Considerando solo i numeri neroverdi, la frequenza di partecipazione al gol scende a una rete o assist ogni 55 minuti). Un rendimento che ha generato un dato curioso perché con le sue quattro reti Adzic sarebbe il capocannoniere assoluto della Juventus, dove nessun calciatore ha finora superato quota due marcature e dove da inizio stagione, soprattutto a per colpa degli infortuni, il centrocampo è stato il reparto più in difficoltà.