MANOVRE BIANCONERE

Adzic, numeri da capogiro: la Juventus prepara il controriscatto

Il talento montenegrino del Sassuolo brilla anche con la sua nazionale e in bianconero sarebbe il capocannoniere

03 Ott 2026 - 18:57
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Un avvio di stagione travolgente, di quelli che azzerano i dubbi e cambiano le prospettive. Il protagonista un po' a sorpresa di questo inizio di stagione è Vasilije Adzic, 6 gol e un assist nelle prime 9 presenze ufficiali complessive pur avendo giocato appena 476 minuti. La media del classe 2006 è quasi surreale per un centrocampista: una rete ogni 79 minuti e un contributo attivo al gol ogni 68. A vent'anni il talento montenegrino sta trovando una consacrazione precoce, trascinando il Sassuolo in Serie A e guidando la propria nazionale in Nations League, fino alla recente doppietta decisiva firmata a Riga contro la Lettonia (1-2 per la selezione guidata da Mirko Vucinic).

Il "paradosso" rispetto alla Juve

 Sotto la guida di Alberto Aquilani, che lo sta valorizzando principalmente come mezzala d'inserimento nel suo 4-3-3, Adzic ha mostrato una continuità realizzativa e una varietà di colpi fuori dal comune: in sole 5 presenze in campionato (di cui diverse a gara in corso) e una in Coppa Italia con il Sassuolo, il bilancio recita 4 reti e un assist (di tacco) in soli 293 minuti (Considerando solo i numeri neroverdi, la frequenza di partecipazione al gol scende a una rete o assist ogni 55 minuti). Un rendimento che ha generato un dato curioso perché con le sue quattro reti Adzic sarebbe il capocannoniere assoluto della Juventus, dove nessun calciatore ha finora superato quota due marcature e dove da inizio stagione, soprattutto a per colpa degli infortuni, il centrocampo è stato il reparto più in difficoltà. 

La strategia della Juventus

 Dietro all'esplosione di Adzic c'è una mossa strategica ben precisa studiata dalla dirigenza della Juve durante il calciomercato estivo, quando il club bianconero ha detto no ad alcune proposte vicine ai 12-13 milioni di euro provenienti dalla Germania perché i club interessati si rifiutavano di inserire una clausola di riacquisto. I bianconeri hanno quindi ceduto il giocatore in prestito oneroso per 500mila euro, concedendo al Sassuolo un diritto di riscatto a 12 milioni di euro, ma riservandosi un diritto di controriscatto a 13,7 milioni. Di fatto quindi riprendendo il giocatore nel 2027, la Juve pagherebbe al Sassuolo un premio di valorizzazione netto di appena 1,2 milioni di euro.

I recenti contatti diretti tra la dirigenza di Torino e l'entourage del calciatore hanno rassicurato il ragazzo e i suoi agenti: la Juventus considera Adzic un pilastro per la squadra del futuro e ha intenzione di esercitare le proprie clausole per riportarlo alla Continassa da protagonista.

Leggi anche
Carnevali

Carnevali: "Conte allenatore top, ma mai un nostro pensiero. Ora ci serve continuità e italianità"

vasilije adzic
juventus
sassuolo

Ultimi video

00:34
Mercato Napoli: due "consolazioni" per Allegri

Mercato Napoli: due "consolazioni" per Allegri

01:02
MCH ARRIVO NETO CASELLE 27/9 MCH

Juve, ecco il vice di Vicario: Neto è sbarcato a Caselle

01:48
CLIP MICELI SU JAMES RODRIGUEZ-AVELLINO 08/09 SRV

James Rodriguez all'Avellino? Tutta la verità sul clamoroso colpo

00:35
DICH ALLEGRI SU MERCATO PRE INTE R04/09

Allegri: "Mercato? La società è stata…"

04:26
Sabatini: "I miei voti al mercato: Juve promossa, sul Napoli invece..."

Sabatini: "I miei voti al mercato: Juve promossa, sul Napoli invece..."

01:26
Mercato degli svincolati, che nomi! Tutte le occasioni per le italiane

Mercato degli svincolati, che nomi! Tutte le occasioni per le italiane

01:12
Juve, non è finita: Spalletti lo mette alla porta

Juve, non è finita: Spalletti lo mette alla porta

01:53
Le follie del mercato raccontate da Sabatini: "Spence e David, il piumino va nel trolley! Allegri e i problemi di cuore..."

Le follie del mercato raccontate da Sabatini: "Spence e David, il piumino va nel trolley! Allegri e i problemi di cuore..."

00:41
CLIP SOCIAL CHIUSURA MERCATO IN DIRETTA 02/09 SRV

Calciomercato, la chiusura della porta in diretta su Italia 1: "C'è un contratto che…"

01:08
17 DICH ESPOSITO RINNOVO INTER 01/09 SRV

Pio Esposito rinnova con l'Inter: "Che traguardo". Poi saluta una tifosa al telefono…

01:24
CLIP SOCIAL CALLEGARI WOLTEMADE 01/09 SRV

Callegari: "Woltemade è un attaccante con... i baffi"

05:48
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

09:38
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:09
Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

01:28
Mercato, tutto pronto per un rinnovo in casa Inter, il Napoli sfoltisce la rosa

Mercato, tutto pronto per un rinnovo in casa Inter, il Napoli sfoltisce la rosa

00:34
Mercato Napoli: due "consolazioni" per Allegri

Mercato Napoli: due "consolazioni" per Allegri

I più visti di Juventus

Una nuova Juve dal mercato: Hojbjerg a gennaio, idea Balogun e in estate Alisson e Brahim Diaz

Carnevali

Carnevali: "Conte allenatore top, ma mai un nostro pensiero. Ora ci serve continuità e italianità"

La Juve aspetta il vero Woltemade e già si parla di addio: il Bayern lo ha messo nel mirino

MCH ARRIVO NETO CASELLE 27/9 MCH

Juve, ecco il vice di Vicario: Neto è sbarcato a Caselle

Vasilije Adzic - 1 gol in Coppa Italia e 1 assist in Serie A con la maglia del Sassuolo

Brilla anche in nazionale e in bianconero sarebbe il capocannoniere: la Juve blinda Adzic

Juve, ecco il vice-Vicario: ufficiale il ritorno di Neto, contratto fino a giugno

Mercato ora per ora
Vedi tutti
21:43
Giuntoli: "Sono riuscito a portare Kessié all'Atalanta sfruttando i problemi con la Juve"
Carlos Augusto
14:19
Inter, piano rinnovi: priorità a Calhanoglu e Carlos Augusto
Darmian
09:17
Darmian-Bologna, manca l'ultimo sì: decisione a breve
16:28
Ibarbo al Pontedera dura meno di un mese: il colombiano scende in Eccellenza col San Cataldo
19:10
Icardi sbotta sui social: "Senza squadra? Io la chiamo libertà di scelta..."