Juve-Pjanic, spifferi d'addio: piace a Psg e Barcellona

MANOVRE BIANCONERE

E' stato il prmo degli stranieri a tornare a Torino, potrebbe essere il primo a lasciarla in estate. Miralem Pjanic è passato da fulcro estivo del gioco di Sarri e panchinaro di lusso nelle ultime uscite della Juve prima dello stop per coronavirus. E adesso si appresta, insieme a Higuain, a essere il maggiore candidato a togliersi la maglia bianconera nel prossimo mercato (quando mai si farà). Juventus, Pjanic rientra a Torino e si allena

Un mercato in cui gli scambi potrebbero giocare un ruolo fondamentale vista la crisi economica mondiale causata dal Cobvid-19. E così, il nome del centrocampista bosniaco è finito nella trattativa che potrebbe portare Mauro Icardi alla Juve. Pjanic piace al Psg e soprattutto a Leonardo, che potrebbe decidere di riscattare dall'Inter l'attaccante argentino per poi cederlo ai bianconeri in cambio proprio dell'ex Roma e di un conguaglio.

Ma dalla Spagna è arrivata anche la voce di un interessamento, rinnovato, del Barcellona per lo stesso Pjanic. La Juve sarebbe disposta ad ascoltare la proposta blaugrana e starebbe pensando di inserire nella trattativa quell'Arthur che sarebbe finito nel mirino anche del nemico Conte.

Vedi anche juventus Juventus, Sarri ha scelto Jorginho: obiettivo numero uno per l'estate Quello che è certo è che Pjanic, legato alla Juve da un cotnratto sino al 2023, si sta sempre più allontanando dalla Continassa dopo essere partito al centro del nuovo progetto di Sarri. Colpa di prestazioni in calo, di un Bentancur in ascesa proprio nel ruilo di regista e dell'ombra sempre più incombente di Jorginho.