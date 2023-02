Juve, per la fascia sinistra piace Carlos Augusto

© Getty Images

Non solo Grimaldo, il nome preferito per la fascia sinistra, in scadenza di contratto a fine stagione con il Benfica. Per prepararsi al sicuro addio di Alex Sandro dopo otto stagioni, la Juventus avrebbe messo gli occhi anche sul brasiliano Carlos Augusto, al primo anno di Serie A dopo due in Serie B con il Monza che nel 2020 lo ha prelevato dal Corinthians e grande rivelazione stagionale: 20 presenze in campionato con un bilancio di quattro gol e tre assist. Con i brianzoli ha un contratto in scadenza nel 2024: da mesi, come riferisce la Gazzetta dello Sport, sta parlando di rinnovo ma l'intesa per proseguire non è stata ancora trovata.