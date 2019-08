Juve, otto nomi per sei posti da... esubero

IL PUNTO

Ci ha messo qualche settimana, ma alla fine Maurizio Sarri ha mostrato il suo carattere schietto, e a volte fuori dalla righe, mandando un chiaro messaggio alla squadra. "Dobbiamo tagliare sei giocatori dalla lista Champions dalla rosa attuale e questo ci mette in difficoltà. Magari abbiamo in testa soluzioni, ma se il mercato non ci viene incontro, inutile averle in testa”, ha detto a Stoccolma. Insomma, da qui al 2 settembre, a Torino più che pensare alle entrate (già abbondanti) ci si dovrà concentrare sulle partenze. Ma chi sono i sei giocatori destinati all'addio? Al momento sulla lista dei partenti ci sono otto nomi.

Il primo dell'elenco è Mattia Perin, chiuso da Szczesny e dal ritorno di Buffon. Dopo il fallimento dell'accordo con il Benfica, ci sarebbe il Monaco pronta ad abbracciarlo, ma non c'è ancora l'accordo con la Juve, che chiede 15 milioni di euro. Restando nel reparto difensivo, Daniele Rugani potrebbe essere vicino alla cessione. Contro l'Atletico Madrid non è stato schierato e parrebbe vicino a un trasferimento alla Roma. Da definire anche il futuro di Luca Pellegrini, che potrebbe fare ritorno al Cagliari anche se a livello di terzini i bianconeri hanno il fiato corto.

A centrocampo Sami Khedira e Blaise Matuidi potrebbero avere i giorni contati. Per il tedesco si parla di possibile rescissione con buonuscita, mentre il francese vorrebbe tornare in Ligue 1, dove Monaco e Psg lo accoglierebbero volentieri.

Matassa difficile da sciogliere, invece, in attacco. Gonzalo Higuain, Paulo Dybala e Mario Mandzukic non hanno nessuna intenzione di andarsene, ma qualcuno dovrà per forza farsi da parte. Il croato ha estimatori in Bundesliga e potrebbe accasarsi al Bayern Monaco o al Borussia Dortmund. E' la Roma, invece, l'unica alternativa possibile per il Pipita, mentre la Joya sarebbe il sostituto ideale di Neymar al Psg. A meno che l'Inter... A queti bisogna poi aggiungere Marko Pjaca, ancora alle prese con i postumi del gravbe infortunio della scorsa stagione e fermo ai box. Insomma, saranno giorni di fuoco per il ds Paratici.

