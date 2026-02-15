Foggia, Cangelosi lascia dopo appena una settimana

15 Feb 2026 - 12:13

Nuovo scossone a Foggia, dove la quinta sconfitta di fila ha spinto la squadra all'ultimo posto in classifica nel girone C di terza serie, provocando anche le dimissioni del tecnico, Vincenzo Cangelosi, chiamato al capezzale della squadra solo una settimana fa. Per l'ex storico vice di Zeman, le due gare alla guida del Foggia sono coincise con le due sconfitte interne, quella di martedì scorso contro il Picerno e ieri pomeriggio con l' Atalanta U23. La decisione di dimettersi è stata presa dopo un confronto con i neo proprietari della società, Gennaro Casillo e Giuseppe De Vitto e la squadra. "Cangelosi, dopo un'attenta riflessione, per il bene della società e della città ha rassegnato le proprie dimissioni da responsabile tecnico della prima squadra"c, ha annunciato in una nota il club pugliese da ieri in silenzio stampa. Il Foggia, a forte rischio retrocessione, è ora alla ricerca del quarto tecnico stagionale dopo Delio Rossi, Enrico Barilari e, appunto, Vincenzo Cangelosi. 

