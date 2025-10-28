Juve, oggi l'incontro con Spalletti: pronto un contratto fino a giugno con rinnovo biennale

Già dai primi scricchiolii della panchina di Tudor, la dirigenza bianconera ha deciso di puntare sull'ex ct della Nazionale, come avevamo anticipato. Niente di ufficiale e di concreto, solo un modo per capire se Spalletti potesse valutare seriamente la chiamata della Juve. Nonostante avesse dichiarato di non volere più allenare in Italia dopo l'esperienza totalizzante di Napoli, il fallimento con la Nazionale ha portato il tecnico di Certaldo a fare marcia indietro, pensando a un'occasione unica per il rilancio ad alti livelli. La Juventus sarebbe la ciliegina sulla torta di una carriera che comprende squadre come Roma, Inter e Napoli.