MANOVRE BIANCONERE

La Juve e la pratica inevasa in attacco: per gennaio ritorna un 'vecchio' pallino spallettiano

Il tecnico bianconero spinge ancora per un centravanti 'fisico' alla Sorloth

10 Nov 2026 - 09:49
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Una punta che faccia salire la squadra, da palla addosso, che usi il fisico e sia riferimento a centro-area. Insomma, un centravanti vecchia maniera, più o meno, in un calcio evoluto che richiede comunque tecnica e velocità, di pensiero e di piedi. Questo è il desiderio di Luciano Spalletti, esplicitato più volte, e questo è quello che i dirigenti della Juve hanno cercato di mettergli a disposizione la scorsa estate, senza però riuscirci. Di necessità virtù, il tecnico bianconero sta cercando di ottenere il meglio da quel che ha, da due attaccanti dalle caratteristiche molto diverse come Kolo Muani e Woltemade.

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Segnali più o meno confortanti - nelle ultime settimane il tedesco ha alzato il livello e il francese è parso meno fuori dal gioco - la necessità spallettiana resta inevasa. Il mercato, quello che verrà a gennaio, non offre molto e non lo fa a prezzi ragionevolmente contenuti. In Serie A non c'è molto da scandagliare al momento, forse il solo Scamacca. All'estero c'è sempre Retegui, in Arabia, o l'altrettanto sempre verde Balogun: ma sia l'azzurro che lo statunitense sono attaccanti con caratteristiche diverse da quelle elencate. Dire che potrebbe tornare così in auge un vecchio pallino estivo è ora come ora più una suggestione che non una possibilità concreta, ma tant'è, dalle parti della Continassa risuona ancora il nome di Sorloth.  Il norvegese, risolti i problemi fisici di inizio stagione, sa quale sia il suo ruolo all'Atletico Madrid dove la concorrenza certo non manca e il minutaggio non può essere elevatissimo. Da qui a dire che se ne possa andare a gennaio ce ne passa, ma il corteggiamento bianconero degli scorsi mesi ha fatto comunque breccia ed è un fattore su cui puntare per riallacciare dei contatti solo momentaneamente allentati.

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