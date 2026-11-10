La Juve e la pratica inevasa in attacco: per gennaio ritorna un 'vecchio' pallino spallettiano

Una punta che faccia salire la squadra, da palla addosso, che usi il fisico e sia riferimento a centro-area. Insomma, un centravanti vecchia maniera, più o meno, in un calcio evoluto che richiede comunque tecnica e velocità, di pensiero e di piedi. Questo è il desiderio di Luciano Spalletti, esplicitato più volte, e questo è quello che i dirigenti della Juve hanno cercato di mettergli a disposizione la scorsa estate, senza però riuscirci. Di necessità virtù, il tecnico bianconero sta cercando di ottenere il meglio da quel che ha, da due attaccanti dalle caratteristiche molto diverse come Kolo Muani e Woltemade.