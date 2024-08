Juve, Nico Gonzalez si avvicina: Arthur e Kostic potrebbero andare a Firenze

MANOVRE BIANCONERE

L'attaccante argentino si avvicina alla Juventus, che conta a chiudere l'operazione nelle prossime quarantotto ore

La Juventus si avvicina a Nico Gonzalez. Dopo il via libero alla cessione arrivato ieri sera dalla Fiorentina, il club bianconero ha voluto accelerare la trattative e punta a chiudere entro le prossime 48 ore. I due club stanno lavorando per trovare l'accordo definitivo: si può chiudere per 30 milioni più 3/4 di bonus. Una cifra che si avvicina ai 40 milioni inizialmente richiesti dalla Fiorentina. L'attaccante ha dato priorità alla Juventus, mentre l'Atalanta resta più indietro nella corsa.

Non solo Nico. Infatti, al centro delle discussioni tra i due club ci sono due calciatori che potrebbero fare il percorso inverso. Il primo è Arthur, che ritornerebbe in viola dopo la passata stagione, l'altro è Filip Kostic, ai margini del progetto bianconero. La Fiorentina sta parlando con l'agente del brasiliano per valutare un ritorno, mentre il serbo potrebbe trasferirsi in prestito. I due potrebbero raggiungere Kean, passato proprio questa estate in viola.

