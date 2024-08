Juve, Chiesa verso il Barcellona: contatti tra l'agente e il club

MANOVRE BIANCONERE

Si fa calda la pista che porterebbe l'attaccante bianconero al Barcellona: ci sono stati dei contatti tra le parti

Juve sul velluto: Mbangula, Weah e Cambiaso abbattono il Como



























1 di 15 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 15 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Si scalda la pista Chiesa-Barcellona. Dopo le prime voci arrivate qualche giorno fa, a confermare l'esistenza di una trattativa è il quotidiano spagnolo Sport, che nelle ultime ore ha parlato di un interesse del club per l'attaccante ormai in uscita dalla Juventus. Un'indiscrezione che trova conferma nelle ultime ore con l'agente di Chiesa, Fali Ramadani, che ha avuto dei contatti con il Barcellona. Ancora è difficile capire se e come la trattativa si svilupperà, quel che è certo è che il club blaugrana è in cerca di un esterno per completare l'attacco.

Vedi anche juventus Koopmeiners, il braccio di ferro continua: terzo certificato medico Messo fuori rosa a inizio mercato dalla società, nelle ultime settimane Juventus e Chelsea avevano provato a imbastire uno scambio tra Chiesa e Sterling, trattativa mai decollata a causa delle valutazioni diverse dei cartellini dei calciatori. Nel frattempo, il Barcellona, che aveva puntato tutto su Nico Williams, ha mosso i primi passi per cercare di capire la fattibilità dell'operazione che potrebbe chiudersi per una cifra attorno ai 10/15 milioni di euro. La Juventus, infatti, vuole cedere il calciatore in questa sessione di mercato per monetizzare a causa della scadenza del contratto fissata a giugno 2025. Un'operazione che potrebbe fare felice entrambe le parti.