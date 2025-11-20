Tiago Gabriel, Corvino avvisa la Juve: "Piace a tanti ma per quest'anno resta qui"

"Tiago Gabriel piace a tanti, non solo alla Juve. Il ragazzo è forte, abbiamo avuto pazienza e fortuna. Ma attenzione: per quest’anno resta qui". È il messaggio inviato dal ds del Lecce Pantaleo Corvino al club bianconero, che ha messo gli occhi sul difensore portoghese classe 2004, acquistato a titolo definitivo dai pugliesi dall'Estrela Amadora per un milione e mezzo nel gennaio 2025. Ora ne vale almeno 30. "È un giocatore troppo importante per raggiungere il nostro obiettivo, non dobbiamo perderlo di vista", ha aggiunto in un'intervista a Tuttosport. Qualche settimana fa lo stesso Corvino aveva ammesso che per Tiago Gabriel il Lecce ha già ricevuto offerte "da 25 milioni in su". Su Tiago Gabriel in Italia hanno messo gli occhi Inter e Milan ma il giocatore piace anche ai club di Premier League.