Juve, Mandzukic in uscita: non convocato per Firenze

ESUBERO BIANCONERO

L'avventura di Mario Mandzukic alla Juve potrebbe essere ai titoli di coda. Ormai fuori dai piani di Sarri e dalla lista Champions, l'attaccante croato non è stato convocato per la trasferta di Firenze per motivi di mercato. Il giocatore starebbe infatti valutando seriamente l'ipotesi di lasciare Torino e il suo entourage sarebbe al lavoro per trovargli una sistemazione in accordo col club bianconero. Dopo aver rifiutato ogni destinazione questa estate, per Mandzukic al momento ci sarebbe una pista che porta in Qatar.

Per ora non sono trapelati ulteriori dettagli sulle trattative in corso, ma l'impressione è che il bomber corato abbia ormai decido di lasciare la Juve. Nello schacchiere di Sarri, del resto, lo spazio per Mario è molto risicato e, a 33 anni, l'idea di massimizzare le entrate con un ingaggio importante pare tentarlo. Un addio sofferto, certo, ma quasi inevitabile. Nella gerarchie del tecnico bianconero, infatti, Mandzukic è dietro a Higuan e Dybala. Una terza scelta, insomma. Posizione che sta decisamente stretta al croato, sempre attento al minutaggio e molto insofferente alla panchina. Alla Continassa sono giorni caldi per il futuro di Manduzkic.

