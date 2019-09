Juve: Mandzukic nuovo sceicco? Arrivano offerte dal Qatar

L'esclusione dalla lista Champions ha confermato una volta di più come Mario Mandzukic sia ormai ai margini del progetto bianconero. In estate l'attaccante croato ha rifiutato diverse proposte di trasferimento, ma un suo addio nei prossimi giorni è ancora possibile. Dal Qatar, il cui mercato in entrata chiude il 30 settembre, stanno arrivando diverse offerte che Mandzukic sta valutandolo proprio in queste ore anche se non è escluso che rimanderà la decisione sul proprio futuro a gennaio visto che l'interesse del Manchester United è sempre vivo.