Juve-Lukaku, incontro con l'agente Pastorello: dispetto all'Inter in vista?

L'INTRIGO

Il 5 luglio vi raccontavamo di una manovra di disturbo nei confronti dell'Inter, oggi potrebbe essere qualcosa di più. Federico Pastorello, agente di Romelu Lukaku, è stato avvistato negli uffici della Juventus a Milano, dove avrebbe incontrato il ds Fabio Paratici, uscito mezz'ora prima di lui, e il suo braccio destro Federico Cherubini. Ultimatum per Lukaku

L'interesse dell'Inter per Lukaku è noto, così come le pretese del Manchester United che per il giocatore chiede circa 85 milioni di euro, finora considerati troppi dai nerazzurri. Motivo per cui la trattativa si è un po' arenata.

Qui (o magari molto prima) entra in scena la Juve, che ha messo sì gli occhi su Mauro Icardi, ma che ora potrebbe cambiare rotta e fare un altro tipo di dispetto all'Inter, soffiandogli il giocatore chiesto da Conte per sostituire Maurito.