Assist, verticalizzazioni e contrasti: Joao Mario, il “quinto” alla Tudor

Le qualità offensive mascherano in parte le lacune difensive. La fisicità di Joao Mario, un metro e 78 per 68 chili, non rientra perfettamente nei canoni del calcio di Igor Tudor. Le letture difensive non sono straordinarie, come dimostrano i numeri che vedono Joao Mario non superare mai il 33esimo percentile per intercetti, salvataggi e respinte. C’è un dato su cui però il portoghese eccelle e si tratta dei contrasti, lì dove ha numeri paragonabili alle statistiche offensive. Joao Mario infatti rientra nell’80esimo percentuale per contrasti vinti e dribbling contrastati, ovvero uno contro uno difesi strappando il pallone all’avversario. Nel calcio di Tudor che vive di uomo contro uomo a tutto campo, queste caratteristiche rendono Joao Mario un quinto perfetto per i bianconeri.