Juve, Kulusevski offerto al Milan dall'agente: l'incastro è difficile

Il club rossonero sta valutando la situazione e la formula: difficile inserire l'obbligo di riscatto

In attesa di mettere tutto nero su bianco per il trasferimento di Vlahovic, in casa Juve si presta grande attenzione anche alle possibili operazioni last minute in uscita. In particolare nelle ultime ore alla Continassa sta tenendo banco la situazione di Dejan Kulusevski. Un po' ai margini del progetto e di sicuro non tra i titolarissimi di Allegri, lo svedese sarebbe stato offerto dal suo agente al Milan. Idea interessante per i rossoneri sotto il profilo tecnico con Castillejo sul piede di partenza, ma complicata da incastrare. Ok l'ipotesi prestito, ma sembra da escludere che Maldini & co. inseriscano l'obbligo di riscatto. Getty Images

Situazione che tiene tutto in stand-by con le parti ancora ferme sulle rispettive posizioni in attesa di nuovi sviluppi nelle ultime ore del calciomercato. Per ora, del resto, quella del procuratore di Kulusevski sarebbe una mossa esplorativa, ma anche decisa. Forse un tentativo avallato in qualche maniera dalla Juve per sondare il terreno con i rossoneri e capire gli eventuali margini di trattativa.

Margini che sembrano piuttosto ridotti a dire il vero. Sia in termini di tempo, sia per quanto riguarda la formula dell'operazione. Al Milan Kulusevski potrebbe infatti interessare soltanto in prestito senza obblighi di riscatto, mentre la Juve avrebbe in mente altri piani per fare un po' cassa dopo il colpo Vlahovic.