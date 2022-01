Milan, ufficiale l'arrivo di Lazetic: indosserà la numero 22

IN PROSPETTIVA

Contratto fino al 2026 per l'attaccante classe 2004 prelevato dalla Stella Rossa

Il Milan ha piazzato un colpo per l'attacco in prospettiva: è arrivata l'ufficialità dell'acquisto di Marko Lazetic dalla Stella Rossa. Il centravanti serbo ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 e verrà aggregato da subito alla rosa di Stefano Pioli. Indosserà una maglia pesante per i colori rossoneri: la numero 22 che è in passato è stata sulle spalle di Kakà.

Cresciuto nelle giovanili della Stella Rossa, dopo aver esordito in prima squadra nell'autunno del 2020 Lazetic ha fatto esperienza in prestito al Graficar segnando 4 gol in 14 presenze. In questa stagione ha disputato 16 partite con la maglia della Stella Rossa realizzando una rete.