La Juve insiste per Kessie: nuovi contatti col Barcellona

MANOVRE BIANCONERE

In attesa dell'eventuale via libera del giocatore e di capire il destino di Pogba, i club starebbero facendo alcune valutazioni sulla formula

© Getty Images La Juve non molla Franck Kessie e si prepara a tornare alla carica. Dopo i primi sondaggi col Barcellona dei giorni scorsi, stando a La Stampa, i dirigenti bianconeri avrebbero avuto nuovi contatti con il club blaugrana per approfondire la questione. In attesa dell'eventuale via libera del giocatore, ancora indeciso sulla possibilità di lasciare il Barça e tornare in Serie A, le parti si starebbero confrontando e facendo alcune valutazioni sulla possibile formula dell'operazione. La Juve vorrebbe il centrocampista in prestito con diritto di riscatto e il Barcellona, inizialmente intenzionato a lasciar partire l'ex Milan solo a titolo definitivo, ci starebbe ragionando.

Al netto di cifre e ostacoli da superare, l'impressione è che la trattativa sia solo alle prime battute, ma nei prossimi giorni potrebbero arrivare novità importanti. Anche perché Giuntoli sembra intenzionato a non mollare la presa per Kessie. Un obiettivo concreto per puntellare la mediana con un profilo di altissimo livello che conosce già molto bene il campionato italiano e che ha già dimostrato di poter fare la differenza in mezzo al campo con la sua fisicità.

Prima a Vinovo però occorrerà capire il destino di Pogba, corteggiato dall'Arabia, e sfoltire la lista degli esuberi. Dettaglio da non sottovalutare per definire i tempi dell'eventuale affondo definitivo per l'ivoriano. Solo dopo aver piazzato Zakaria, Arthur e magari anche McKennie, i bianconeri tenteranno infatti di convincere il Barça e Kessie. Una situazione che da una parte tiene tutto in stand-by e dall'altra conferma il grande interesse della Juve per il mediano che solo l'estate scorsa aveva lasciato il Milan a parametro zero per vestire la maglia blaugrana.

Scelta non ripagata dai risultati. Con il Barça, infatti, Kessie ha vinto sì la Liga e la Supercoppa spagnola, ma non da protagonista. In blaugrana l'ivoriano in questa stagione ha collezionato 43 presenze, 3 gol e 3 assist in tutte le competizioni. Tutto piuttosto in sordina, con il club che ora starebbe davvero valutando l'offerta della Juve per piazzare un'eventuale plusvalenza e liberarsi di un ingaggio consistente.