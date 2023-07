Contatti Juventus-Kessie: il Barcellona vende solo a titolo definitivo

Perso Milinkovic-Savic finito in Arabia Saudita e in attesa di capire se lo stesso destino toccherà a Paul Pogba, la Juventus sta studiando come rinforzare il proprio centrocampo con giocatori di qualità ed esperienza internazionale. Secondo quanto filtra dalla Spagna ci sarebbe già stato un contatto tra la dirigenza bianconera e il Barcellona per discutere di Franck Kessie. L'ivoriano ex Milan è tra i cedibili del club catalano, ma solo a titolo definitivo.