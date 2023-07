Perso Milinkovic, Pogba verso l'Arabia: Giuntoli a caccia di un centrocampista

MANOVRE BIANCONERE

Il reparto centrale della Juventus deve essere rivoluzionato tra obiettivi saltati e giocatori in partenza

Innanzitutto bisogna pensare a vendere. Il tesoretto previsto dagli addii (Bonucci, Pogba, Alex Sandro, Zakaria, McKennie e Arthur), oltre a far risparmiare in un anno quasi 50 milioni di ingaggi, permetterà alla Juve di incassare una cifra utilizzabile per un mercato all'altezza delle ambizioni bianconere. Perso il grande obiettivo stagionale (Milinkovic Savic) e con Pogba lusingato dai petroldollari, Allegri ha la necessità di trovare un centrocampista.

Il nome più gradito, come riporta la Gazzetta dello sport di oggi, è quello di Kessie. Il Barcellona, che lo ha ingaggiato a zero, spera di venderlo in Arabia. La Juventus punterebbe sul prestito. In caso di un offerta allettante da parte della Saudi League, è difficile che i catalani possano venire incontro alla richiesta bianconera. Giuntoli ha comunque una lista ben precisa che riguarda sempre i soliti nomi: Koopmeiners dell'Atalanta, De Paul dell'Atletico Madrid e il giovane Diarra dello Strasburgo. Riuscire ad arrivare a uno di questi nomi garantirebbe ad Allegri una metà campo di ottimo livello, considerando la conferma di Rabiot.

Il blitz di Giuntoli in Inghilterra, per provare a piazzare gli esuberi e ascoltare le proposte per Vlahovic (anche se la Juve ha avuto contatti diretti con il Psg) e Chiesa in Premier League, ha aperto un dialogo con il Chelsea, che continua a provare a piazzare Lukaku e lascia aperto uno spiraglio anche per un possibile passaggio di Casadei in bianconero. Un altro nome che arricchirebbe dal punto di vista tecnico il centrocampo della Juve.

In uscita, poi, c'è lo spinoso caso legato a Bonucci. Il capitano aspetta di incontrare Giuntoli per capire il futuro, ma la sua volontà è quella di chiudere a Torino la carriera. Allegri, però, lo farebbe partire volentieri: nella prossima stagione percepirebbe un ingaggio di 3,5 milioni. A 36 anni, e con scarse possibilità di trovare un posto in squadra, è una cifra comunque ritenuta eccessiva.