Juve in pressing su Zaniolo: 30 milioni al Galatasaray che apre alla cessione

DALLA TURCHIA

Secondo Fanatik i bianconeri vogliono riportare in Italia l'azzurro. I turchi hanno già il sostituto, Tete dallo Shakthar

© Getty Images La Juventus non molla la pista Nicolò Zaniolo. Secondo Fanatik, infatti, il club bianconero avrebbe messo sul piatto 30 milioni di euro bonus compresi, una cifra vicina alla clausola di rescissione da 35 milioni inserita nel contratto dell'ex giallorosso. Il Galatasaray, dopo aver prelevato Tete dallo Shakthar, apre alla cessione di Zaniolo ad appena 6 mesi dal suo arrivo in Turchia.

L'acquisto di Tete, esterno mancino che gioca a destra proprio come Zaniolo, rende più morbido e disposto a trattare il Galatsaray. Il club turco, grazie alla vittoria per 3-0 in Slovenia contro l'Olimpija Ljubljana, ha intanto praticamente conquistato il pass per la fase a gironi di Champions League ma senza Zaniolo, non convocato per piccoli problemi fisici. L'ex Roma non appare più centrale nel progetto dei turchi e 30 milioni di euro potrebbero essere sufficienti per siglare il divorzio.

La Juve, però, deve prima vendere per poi acquistare e quindi anche questa trattativa è legata a doppio filo all'operazione Lukaku-Vlahovic con il Chelsea, oltre che al piazzamento di esuberi come Zakaria e Pellegrini. Zaniolo regalerebbe ad Allegri un'alternativa in più in attacco per Allegri, fantasia e dinamismo al servizio della squadra.

PER AMRABAT SERVONO 25 MILIONI

Sfumati Milinkovic-Savic e Kessie, entrambi andati in Arabia, il nome nuovo per il centrocampo in cima alla lista di Giuntoli è quello di Sofyan Amrabat. Il centrocampista marocchino, corteggiato anche dal Manchester United, rimarrebbe volentieri in Serie A, ma la Fiorentina ha avanzato una richiesta di 25 milioni più bonus. Tanti soldi che la Juve può racimolare solo con le cessioni. Una di queste potrebbe essere clamorosa e riguardare Paul Pogba, i cui guai fisici non sono ancora risolti e potrebbe sperare di tornare almeno in panchina nel giro di 3-4 settimane. L'Arabia continua a corteggiarlo con la Juve che incasserebbe 10 milioni di euro e ne risparmierebbe 8 netti (più 2 di bonus) di ingaggio previsti fino al 2026.

