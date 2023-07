Zaniolo, infortunio shock in amichevole col Galatasaray

© twitter

Brutto infortunio al mignolo della mano per Nicolò Zaniolo. L'ex Roma ora in forza al Galatasaray è caduto finendo sopra alla sua mano in uno scontro di gioco durante l'amichevole con lo Sturm Graz. Dolore atroce per l'azzurro e la prova sta nel suo dito mignolo, che risulta completamente distorto e dislocato dalla normale posizione.