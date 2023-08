Chelsea-Vlahovic, il serbo tentenna: nodo commissioni e ingaggio

MERCATO JUVE

L'ex Fiorentina non è convinto di sbarcare in una squadra che non fa la Champions e che non gli garantisce un posto da titolare

© Getty Images Mentre la distanza tra Juventus e Chelsea sembra sempre più assottigliarsi, il futuro dello scambio Lukaku-Vlahovic è nelle mani del serbo e dei suo agenti. L'ex attaccante della Fiorentina, che intanto è volato a Monaco di Baviera per un controllo fisico programmato legato ai problemi di pubalgia, non pare convintissimo della scelta londinese e di lasciare Torino per andare a giocare in un’altra squadra che non disputerà la Champions, senza nemmeno avere la certezza del posto da titolare, anche se l'infortunio di Nkunku toglie di mezzo un concorrente fino a fine 2023. A queste perplessità, poi, va aggiunto il nodo delle commissioni e dell'ingaggio. Molto probabile, infatti, che il suo agente Darko Ristic batterà cassa con i londinesi sotto questo aspetto e, come riporta La Gazzetta dello Sport, non ci sarebbe, poi, da stupirsi più di tanto se Vlahovic pretendesse a sua volta un ingaggio in linea con quello percepito attualmente da Lukaku al Chelsea, quasi 11 milioni di euro netti.

Il ko di Nkunku gioca a favore della Juve nella trattativa e magari costringerà il Chelsea a mollare un po' il colpo sulle cifre finali (30-35 milioni come conguaglio potrebbe mettere tutti d'accordo), ma potrebbe anche convincere Vlahovic ad accettare più di buon grado il trasferimento. Intanto Lukaku continua ad attendere, si allena sempre a parte ed è pronto a volare a Torino, forte di un accordo triennale (con opzione per un quarto anno) trovato da tempo.

La Juve è costretta a vendere prima di acquistare e così il tanto atteso rinforzo a centrocampo è strettamente legato all'operazione Lukaku-Vlahovic. Sfumati Milinkovic-Savic e Kessie, entrambi andati in Arabia, il nome nuovo in cima alla lista di Giuntoli è quello di Sofyan Amrabat. Il centrocampista marocchino, corteggiato anche dal Manchester United, rimarrebbe volentieri in Serie A, ma la Fiorentina avanza la richiesta di 25 milioni più bonus. Tanti soldi che la Juve può racimolare solo con le cessioni. Una di queste potrebbe essere clamorosa e riguardare Paul Pogba, i cui guai fisici non sono ancora risolti e potrebbe sperare di tornare almeno in panchina nel giro di 3-4 settimane. L'Arabia continua a corteggiarlo con la Juve che incasserebbe 10 milioni di euro e ne risparmierebbe 8 netti (più 2 di bonus) di ingaggio previsti fino al 2026.

