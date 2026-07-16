Venezia, Okoro rinnova fino al 2031

Il Venezia comunica "di aver raggiunto l'accordo con Alvin Okoro per il prolungamento del contratto, che lo legherà al Club fino al 30 giugno 2031". Sbarcato in laguna nell'estate del 2022, l'attaccante si è distinto con la formazione Primavera, mettendo a referto 20 reti e 3 assist in 61 presenze. Nel corso della stagione 2024/25 ha maturato la sua prima esperienza tra i professionisti in prestito alla Vis Pesaro, collezionando 36 presenze, 6 gol e 4 assist tra campionato e Coppa Italia Serie C. Nella stagione successiva ha iniziato il campionato con la Juventus Next Gen, disputando 18 partite e realizzando 2 reti, per poi trasferirsi alla Juve Stabia, dove ha contribuito con 2 gol e 2 assist in altre 18 presenze.