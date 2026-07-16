Celik saluta la Roma sui social: "Un ringraziamento speciale a Mourinho perché..."

16 Lug 2026 - 22:03
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Celik (Roma) © italyphotopress

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Pochi minuti dopo l'annuncio ufficiale da parte della Juventus, è arrivato sui social il saluto a Roma e alla Roma di Zeki Celik, che in una storia Instagram ha voluto ringraziare in modo speciale José Mourinho, "che mi ha dato l'opportunità di indossare questa maglia". Poi una menzione per tutti gli altri allenatori avuti in giallorosso, per i compagni e i direttori sportivi: "Ora è arrivato il momento di iniziare un nuovo capitolo, ma porterò sempre nel cuore questo club. Indossare questa maglia è stato un grande orgoglio". 

© instagram

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"Cari tifosi della Roma, oggi, mentre dico addio a questa incredibile famiglia, lo faccio con emozioni difficili da esprimere a parole. Indossare la maglia della Roma, lottare per questi colori e scendere in campo davanti a voi è sempre stato un onore immenso e una fonte di grande orgoglio per me. Ogni giorno trascorso in questo club mi ha aiutato a crescere, sia come calciatore che come persona. Insieme, abbiamo creato ricordi indimenticabili. Porterò sempre con me l'orgoglio di aver contribuito al ritorno della Roma in UEFA Champions League. Vorrei ringraziare di cuore tutti i miei compagni di squadra, tutti coloro che lavorano instancabilmente per questo club, i nostri direttori sportivi e ogni allenatore e membro dello staff tecnico con cui ho avuto il privilegio di lavorare. Ognuno di voi occuperà sempre un posto speciale nella mia carriera e nella mia vita. Un ringraziamento speciale va a José Mourinho per avermi dato l'opportunità di indossare questa maglia. Vorrei inoltre ringraziare Daniele De Rossi, Ivan Juric e Claudio Ranieri per tutto ciò che mi hanno insegnato, per la fiducia che mi hanno accordato e per il loro incrollabile supporto. Infine, desidero esprimere la mia sincera gratitudine a Gian Piero Gasperini. Sebbene abbiamo lavorato insieme solo per un breve periodo, la fiducia, l'onestà e il rispetto che mi ha dimostrato hanno significato moltissimo. Gli sarò sempre grato. Ora è tempo per me di iniziare un nuovo capitolo della mia carriera. Ma porterò sempre nel cuore questo club, questa città e tutti voi. Auguro all'AS Roma un continuo successo e spero che il club raggiunga tutti i traguardi che merita".

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