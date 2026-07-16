Davide Ancelotti: "Al Lille grande opportunità, voglio portare qui tutto ciò che ho imparato"

"Tutto quello che ho imparato, voglio portarlo qui". Si è presentato così Davide Ancelotti nella prima conferenza stampa al Lille, squadra di Ligue 1 che lo ha chiamato in panchina per quella che il 37enne figlio di Carlo definisce "una magnifica opportunità". Appena rientrato dai Mondiali, dove è stato assistente del padre, ct del Brasile, e dopo la sua prima esperienza di cinque mesi al Botafogo, Ancelotti si è detto "pronto ad allenare un club come il Lille", proprio grazie all'esperienza in Brasile. "Ho avuto un percorso professionale un po' insolito, ma sono nel mondo del calcio da molto tempo. Ho iniziato qui, in questo Paese, quattordici anni fa - ha sottolineato, ricordando l'incarico di preparatore atletico al Psg e poi quello di vice allenatore al Bayern Monaco, al Napoli, all'Everton e al Real Madrid - e poi ho avuto una lunga carriera come vice allenatore, ma in club dove c'erano grandi aspettative, pressioni e standard molto elevati. Al Lille, non è arrivato "per cambiare tutto" a Lille e intende puntare sulla "solidità" difensiva della squadra, la terza miglior difesa della Ligue 1 con 37 gol subiti la scorsa stagione. Ha però già individuato aree di miglioramento, come i "calci piazzati".