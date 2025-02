Juve, futuro di Thiago Motta a rischio: da Conte a Gasperini, i nomi in caso di ribaltone

C'è poi Gian Piero Gasperini, che ha iniziato ad allenare proprio nelle giovanili della Juve. Il suo ciclo all'Atalanta sembra finito, come ha confermato lui stesso, ed è un nome che ciclicamente viene accostato ai bianconeri, anche se è stato avvicinato pure alla panchina della Roma post-Ranieri. Tra gli 'juventini doc' da non dimenticare Igor Tudor, ex come giocatore e da tecnico come vice di Pirlo, attualmente senza contratto e facilmente tesserabile.