Gasperini: "Lookman? Non ho mai voluto offendere nessuno"

Alla vigilia della partita contro l'Empoli, Gian Piero Gasperini è tornato a parlare del battibecco a distanza con Lookman smorzando il caso e anche del suo futuro a Bergamo. "Lookman ha avuto un impatto straordinario, tutto quello è nato dopo...la mia non voleva essere una frase offensiva - ha spiegato il tecnico dell'Atalanta in relazione alle parole pronunciate dopo l'errore dal dischetto dell'attaccante -. Ieri abbiamo avuto in Udinese-Lecce quello che poteva essere un teatrino in mondovisione, per fortuna ci sono stati ragazzi che hanno lasciato perdere". "Avrei voluto che un giocatore forte come lui avesse fatto un gesto nei confronti di De Ketelaere dicendo 'dai tieni la palla, buttala dentro'", ha aggiunto. "Futuro? C'è un inizio e una fine, non ci saranno ulteriori rinnovi", ha proseguito l'allenatore nerazzurro.