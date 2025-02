Napoli, Conte: "Io l'anno prossimo qui? Vediamo"

Così Antonio Conte nella conferenza stampa alla vigilia del match contro il Como: "Fabregas sostiene che lei è perfetto per le squadre che devono ripartire, è d'accordo?La mia storia è questa, prendere squadre che non stanno bene. Mi piacerebbe in futuro sedermi ogni tanto anche in pole position, sarebbe carino una volta partire con una squadra che ha vinto con delle basi solide. L'anno prossimo allenerò il Napoli? Noi dobbiamo continuare a lavorare e crescere, se lo si può fare. Poi vediamo".