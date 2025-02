Corriere della Sera, lo sfogo di un giocatore Juve: "Non sopporto Thiago Motta, e non sono l'unico"

Ed effettivamente tra le critiche mosse al tecnico italo-brasiliano, ieri confermato ufficialmente da Giuntoli, c'è proprio quella di cambiare troppo formazione, anche da una partita all'altra, insistendo troppo sulla duttilità di alcuni elementi che, da punto di forza, rischia di trasformarsi in punto debole perché la Juve dimostra di non essere riuscita ancora a trovare un'identità. Fuori dalla Champions e dalla Coppa Italia, sfumata la Supercoppa Italiana in semifinale, non resta che l'obiettivo minimo del quarto posto: in caso contrario, il futuro di Motta a Torino sarebbe fortemente a rischio.