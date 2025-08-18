Logo SportMediaset
Mercato

Kumbulla al Maiorca: "Progetto ambizioso del club"

18 Ago 2025 - 23:55

Marash Kumbulla va in prestito con diritto di riscatto dalla Roma al Mallorca e queste sono le sue parole con le quali saluto il suo nuovo club. "Sono molto felice di approdare al Mallorca - dice il centrale albanese -. Mi sono trovato molto bene in Spagna a livello calcistico, ma non solo, mi piacciono molto la mentalità sportiva e culturale di questo paese. Ho fatto una grande preparazione e sono pronto a fare una grande stagione e aiutare il Mallorca a puntare in alto. La squadra e la regione hanno grandi potenzialità, il Mallorca è un club all'avanguardia e ha tutto per fare bene. Sono entusiasta del progetto ambizioso". E poi ancora: "L'allenatore mi ha chiamato e mi ha dato fiducia. Mi ha voluto fortemente qui, come il club e i suoi dirigenti. Dobbiamo essere ambiziosi, ma soprattutto lavorare con grande determinazione nel quotidiano". Kumbulla dunque torna in Spagna dopo esperienza vissuta nella scorsa stagione in Liga, durante la quale ha disputato 35 partite da protagonista. 

23:55
Kumbulla al Maiorca: "Progetto ambizioso del club"
23:09
Matic può tornare in Serie A: tratta col Sassuolo
23:07
Cagliari, Parma e Bologna su Luvumbo
22:04
Como, saltato l'affare Azon con l'Ipswich Town
21:07
Monza, Colpani potrebbe tornare in Serie A con la Cremonese