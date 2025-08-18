Kumbulla al Maiorca: "Progetto ambizioso del club"

Marash Kumbulla va in prestito con diritto di riscatto dalla Roma al Mallorca e queste sono le sue parole con le quali saluto il suo nuovo club. "Sono molto felice di approdare al Mallorca - dice il centrale albanese -. Mi sono trovato molto bene in Spagna a livello calcistico, ma non solo, mi piacciono molto la mentalità sportiva e culturale di questo paese. Ho fatto una grande preparazione e sono pronto a fare una grande stagione e aiutare il Mallorca a puntare in alto. La squadra e la regione hanno grandi potenzialità, il Mallorca è un club all'avanguardia e ha tutto per fare bene. Sono entusiasta del progetto ambizioso". E poi ancora: "L'allenatore mi ha chiamato e mi ha dato fiducia. Mi ha voluto fortemente qui, come il club e i suoi dirigenti. Dobbiamo essere ambiziosi, ma soprattutto lavorare con grande determinazione nel quotidiano". Kumbulla dunque torna in Spagna dopo esperienza vissuta nella scorsa stagione in Liga, durante la quale ha disputato 35 partite da protagonista.