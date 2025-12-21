Lazio, il mercato passa dai conti: come Lotito può sbloccare acquisti e rinnovi

Se, come probabile, la Lazio dovesse risultare sopra il parametro, la Commissione indicherà la cifra necessaria per rientrare (stimata tra i 3,5 e i 4 milioni). Claudio Lotito ha però una carta da giocare, come scrive il Messaggero: grazie alle recenti modifiche delle norme NOIF, il patron potrebbe coprire il disavanzo utilizzando in anticipo il credito del pagamento dei diritti tv previsto per marzo, oppure immettendo liquidità diretta. L'obiettivo è ottenere il via libera totale per operare liberamente sul mercato e sbloccare i rinnovi contrattuali, ma lo sguardo è rivolto anche al futuro: nel 2026 la soglia scenderà al 70%, imponendo una pianificazione rigorosa per evitare nuovi blocchi.