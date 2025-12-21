Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Lazio, il mercato passa dai conti: come Lotito può sbloccare acquisti e rinnovi

21 Dic 2025 - 13:37

Ore decisive per il futuro immediato della Lazio. Il club biancoceleste si trova pericolosamente a ridosso della soglia limite dell'80% del "costo del lavoro allargato", un parametro che rischia di vincolare il mercato a operazioni "a saldo zero" (un'entrata per un'uscita di pari ingaggio). L'attesa è tutta per martedì 23, quando la Commissione di controllo si riunirà per analizzare i conti e inviare il responso alla FIGC.

Se, come probabile, la Lazio dovesse risultare sopra il parametro, la Commissione indicherà la cifra necessaria per rientrare (stimata tra i 3,5 e i 4 milioni). Claudio Lotito ha però una carta da giocare, come scrive il Messaggero: grazie alle recenti modifiche delle norme NOIF, il patron potrebbe coprire il disavanzo utilizzando in anticipo il credito del pagamento dei diritti tv previsto per marzo, oppure immettendo liquidità diretta. L'obiettivo è ottenere il via libera totale per operare liberamente sul mercato e sbloccare i rinnovi contrattuali, ma lo sguardo è rivolto anche al futuro: nel 2026 la soglia scenderà al 70%, imponendo una pianificazione rigorosa per evitare nuovi blocchi.

Ultimi video

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

01:22
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
CLIP ACCOMANDO SU THIAGO SILVA-MILAN 19/12 SRV

Thiago Silva al Milan: tutta la verità sul possibile ritorno

02:51
Bastoni in esclusiva: "No vendetta sul Bologna. Io al Barcellona? Orgoglioso, ma…"

Bastoni e le voci sul Barcellona: "Felice all'Inter ma mi rendono orgoglioso"

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

I più visti di Mercato

Calciomercato live

Calciomercato live

Thiago Silva è libero di tornare al Milan: ufficiale l'addio dal Fluminense

Calciomercato live

Calciomercato live

Riscatto o ritorno alla base? Da Douglas Luiz a Chukwueze, come vanno i prestiti delle big di A

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Mercato ora per ora
Vedi tutti
15:23
Il Santos vuole tenere Neymar ma c'è l'insidia Flamengo
14:31
Napoli, Marianucci può partire: quattro club sul difensore
13:37
Lazio, il mercato passa dai conti: come Lotito può sbloccare acquisti e rinnovi
12:10
Milan-Fullkrug, ci siamo: le cifre dell'affare
11:05
Sassuolo, ad Carnevali: "Muaremovic ma non solo: faremo le giuste valutazioni"