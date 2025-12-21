Inter, futuro De Vrij in bilico: l'addio anticipato è possibile. Il sostituto gioca nel Sassuolo

La dirigenza nerazzurra non si farà trovare impreparata. In caso di partenza anticipata dell'olandese, Marotta e Ausilio hanno già tracciato l'identikit del sostituto: serve un difensore mancino, capace di disimpegnarsi anche nel ruolo di "braccetto" della difesa a tre. Il nome in cima alla lista è quello di Tarik Muharemovic, giovane centrale del Sassuolo che ha scalato le gerarchie di gradimento dello scouting interista, diventando il candidato numero uno per puntellare il reparto arretrato.