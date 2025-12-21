Inter, futuro De Vrij in bilico: l'addio anticipato è possibile. Il sostituto gioca nel Sassuolo

© IPA
La titolarità in Supercoppa contro il Bologna non deve ingannare: il futuro di Stefan De Vrij è tutt'altro che blindato. Nonostante l'impiego dal primo minuto (complice il ko di Acerbi), il difensore olandese sta riflettendo seriamente sul suo destino. Con il contratto in scadenza a giugno, l'ex Lazio teme che il poco minutaggio possa costargli la convocazione in Nazionale: per non perdere il "treno mondiale", l'ipotesi di un addio immediato già nella finestra di gennaio sta prendendo quota, contrariamente ai piani dell'Inter che preferirebbe trattenerlo fino al termine della stagione.
La dirigenza nerazzurra non si farà trovare impreparata. In caso di partenza anticipata dell'olandese, Marotta e Ausilio hanno già tracciato l'identikit del sostituto: serve un difensore mancino, capace di disimpegnarsi anche nel ruolo di "braccetto" della difesa a tre. Il nome in cima alla lista è quello di Tarik Muharemovic, giovane centrale del Sassuolo che ha scalato le gerarchie di gradimento dello scouting interista, diventando il candidato numero uno per puntellare il reparto arretrato.