La Juve ha il suo esterno: ufficializzato Kostic

L'ANNUNCIO

Il serbo ha firmato un contratto fino al 2026, operazione da 12 milioni di euro più 3 di bonus

La Juve ha finalmente l'esterno offensivo sinistro che Allegri chiedeva: i bianconeri hanno infatti ufficializzato l'ingaggio di Filip Kostic. Il serbo ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026. L'accordo con l'Eintracht Francoforte prevede un corrispettivo di 12 milioni di euro più altri 3 di bonus. Già da ieri, dopo aver superato le visite mediche, il giocatore si è messo a disposizione della sua nuova squadra e potrebbe debuttare lunedì sera allo Stadium contro il Sassuolo.

IL BENVENUTO DELLA JUVE

"Un giocatore di talento, fisicità e corsa, capace di spaziare su tutta la fascia. Mancino naturale, predilige la fascia sinistra ma negli anni ha dimostrato di saper giocare in ogni zona di campo, avere particolare capacità in fase offensiva e all’occorrenza essere uomo assist. Avete appena letto la carta d’identità calcistica di Filip Kostić, campione serbo classe 1992, che da oggi è un giocatore della Juventus, con la quale si lega fino al 2026.

Si diceva, una carriera importante, la sua, che parte in Serbia nel 2010 e poi, fra il 2012 e oggi si sviluppa in Olanda (Groningen, 3 anni) e Germania (prima 2 stagioni nello Stoccarda, poi altrettante nell’Amburgo e dal 2018 all’Eintracht Francoforte). 409 le sue partite totali, 67 le sue reti, contando tutte le competizioni, ma non solo. Da suo esordio in Bundesliga, con lo Stoccarda (2014/15), Filip (249 partite nel massimo torneo tedesco) è il centrocampista che ha fornito il maggior numero di assist in Bundesliga: 58, almeno 4 in più rispetto a qualsiasi altro nello stesso periodo. Da quando è passato all’Eintracht, con cui ha da pochi mesi vinto l’Europa League, soltanto Thomas Müller (68) e Lionel Messi (58) hanno fornito più assist di lui (44) nei cinque maggiori campionati europei. E poi i gol: Kostić è l’unico centrocampista ad avere segnato almeno quattro gol in ciascuna delle ultime sette stagioni di Bundesliga (dal 2015/16 al 2021/22). Restando all’ultima stagione, una statistica molto rilevante: è il giocatore che ha contato il maggior numero di occasioni create (87) e di cross su azione (218) nella Bundes.

Da oggi la sua carriera si tinge di bianconero.

Benvenuto, Filip!"

IL SALUTO DELL'EINTRACHT: "SEMPRE LEGATI"

Markus Krösche, direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte, ha salutato Filip Kostic, passato alla Juventus: "Lo sviluppo del club negli ultimi anni e non ultimo la vittoria dell'Europa League sarà sempre legato a lui. Per i suoi grandi meriti e la sua condotta impeccabile, oltre che per il contratto in scadenza l'anno prossimo, la cessione rappresenta una soluzione reciprocamente soddisfacente. In un certo senso, è sempre un omaggio al lavoro dell'intero club quando un giocatore suscita l'interesse dell'élite internazionale".