Juve e Real devono fare i conti con Solskjaer: "È convinto di trattenere Pogba"

09/07/2019

Juventus e Real Madrid hanno fatto i conti senza l'oste. Oste che in questo caso è Ole Gunnar Solskjaer . Come scrive As, l'allenatore del Manchester United ritiene di poter convincere Paul Pogba a restare in Inghilterra. I Red Devils ( lo aveva anticipato il Times due giorni fa ) non hanno alcuna intenzione di privarsi del proprio gioiello e quindi di negoziare con gli altri club, nonostante le numerose voci su una richiesta di 150 milioni per il francese.

Quella dei Diavoli Rossi non è una missione semplice. Pogba ha dichiarato che è arrivato il momento di una nuova sfida e il suo agente Mino Raiola ha ribadito il concetto a TalkSPORT per mettere pressione al club inglese: "Spero di trovare presto una soluzione che soddisfi tutte le parti". Il 26enne è partito con la squadra per il ritiro in Australia ma hanno fatto immediatamente il giro del web le immagini di una presunta lite con Lingard.



Certamente lo stato d'animo del centrocampista non deve essere dei migliori ma Solskjaer conta di fargli cambiare idea con l'aiuto di altre forti personalità del suo staff (su tutti Mike Phelan, ex assistente di Ferguson). Il norvegese ha allenato Pogba anche ai tempi dell'Under 18 e vuole metterlo al centro del suo progetto: il cattivo umore - nell'ottica del tecnico - potrebbe lasciare spazio a una ritrovata serenità in caso di buini risultati a inizio stagione.



Juve e Real (e Raiola) insisteranno per vincere le resistenze dello United senza avere moltissimo tempo: il mercato in Premier League chiude infatti l'8 agosto. Meno di trenta giorni a disposizione per mettere a punto quello che sarebbe il trasferimento dell'estate.