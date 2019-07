RAIOLA: "POGBA VUOLE ANDAR VIA"

05/07/2019

Mino Raiola, agente di Paul Pogba, ha ammesso che il francese (destinato a Real Madrid o Juventus) vuole lasciare il Manchester United. "Tutti conoscono la volontà del giocatore, che ha il desiderio di fare il prossimo step nella propria carriera. Anche all'interno del club, dal manager al proprietario, sanno le sue intenzioni. Se partirà con il resto della squadra per la tournée estiva? Non posso dirti nulla, vivo giorno per giorno".