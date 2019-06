Pogba fa sognare la Juve: "Dopo tre anni a Manchester voglio una nuova sfida"

16/06/2019

Paul Pogba esce allo scoperto e da Tokyo, a margine di un evento, dichiara esplicitamente di voler lasciare il Manchester United: "Sono a Manchester da 3 anni e ci sono stati bei momenti e momenti pessimi, come in ogni esperienza - le parole del francese -. Dopo questa stagione e dopo tutto quello che è accaduto in questa stagione, che è stata anche la mia migliore annata in assoluto, credo che per me sia meglio cercare una nuova sfida da qualche altra parte. Sto pensando a questo".