Giallo Conceiçao, il Porto non cede e avvisa la Juve: niente sconti. Subito 30 mln, o da domani sono 45

Per i quotidiani portoghesi, Record in primis, è in corsa una vera e propria "guerra": il club presieduto da Villas-Boas non ha intenzione di fare sconti e le parti sono decisamente lontane. La Juventus, che dal suo canto sperava di chiudere l'affare per circa 25 mln (da pagare a rate), punta tutto sulla volontà del 22enne, disposto a rinunciare al 20% della sua rivendita che gli spetterebbe pur di proseguire in Piemonte. Ossia a circa 6 milioni di euro, che la Vecchia Signora sarebbe pronta a 'restituirgli' alzando l'ingaggio fino a 5-6 mln.