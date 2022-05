Juve disposta a un solo anno di contratto per Di Maria

MANOVRE BIANCONERE

I bianconeri stanno provando a trovare la soluzione con Mendes per portare il "Fideo" a Torino: Allegri gradisce, si tratta sull'ingaggio

Il "like" alla nuova maglia della Juve ha scatenato le fantasie dei tifosi bianconeri anche se poco dopo il "mi piace" è stato rimosso. Abbastanza, però, per sognare un prossimo arrivo di Angel Di Maria a Torino. Alla Continassa ci stanno pensando seriamente e anche l'argentino ha messo la Signora tra le sue possibili destinazioni per la futura stagione, l'ultima in Europa, se non dovesse, come pare, arrivare il rinnovo con il Psg.

L'addio di Dybala libera un posto pesante, anche in considerazione che neppure il destino di Kean e Morata appare chiaro. Le trattative con Jorge Mendes sarebbero già iniziate perché bisogna trovare un accordo, non semplice, sullo stipendio. Di Maria non vuole scendere sotto i 7 milioni fi euro l'anno e il problema è che, se verrà fatto un contratto di soli 12 mesi, la Juve perderebbe i benefici fiscali del Decreto Crescita.

Dal canto suo, Max Allegri gradirebbe l'arrivo dell'esterno offensivo per affiancare un giocatore esperto (ha 34 anni) e di valore internazionale ai tanti giovani che sono stati inseriti nella rosa. Le discussione entreranno nel vivo prima della fine del mese, quanto tutti gli impegni agonistici di Juve e Psg saranno terminati.