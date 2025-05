Il Barcellona punta Rashford per l'estate

Marcus Rashford continua ad essere un obiettivo del Barcellona. I catalani apprezzano moltissimo la duttilità dell'inglese, capace di agire sia da punta centrale che da esterno d'attacco. Il Barca, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, aveva cercato il giocatore già a gennaio, prima che il classe '93 si accasasse all'Aston Villa in prestito. Il giocatore in quel caso non arrivò anche a causa della mancata partenza di Ansu Fati che non ha liberato lo spazio salariale necessario per iscrivere un nuovo giocatore. In estate Rashford dovrà decidere la sua prossima squadra: l'Aston Villa vorrebbe trattenerlo, ma una chiamata dei blaugrana potrebbe cambiare tutto.