Pioli e Allegri fuori dalla corsa per la panchina della Roma

La Roma dopo una stagione straordinaria con Claudio Ranieri si prepara a iniziare un nuovo ciclo con un nuovo allenatore in panchina. Il casting è in corso da mesi ma, anche a causa dell'incognita sul piazzamento finale dei giallorossi, che ancora non sanno se e quale coppa europea giocheranno la prossima stagione, la società non ha ancora fatto una scelta definitiva sul prossimo tecnico. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio però, ci sarebbero due certezze sul futuro della panchina dei giallorossi: il prossimo allenatore della Roma non sarà nè Massimiliano Allegri e neppure Stefano Pioli, due nomi a lungo accostati ai giallorossi.