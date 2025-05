Man Utd, Amorim: "Bruno Fernandes non è in vendita"

Dopo tante voci su "sirene arabe", Ruben Amorim ha messo un punto sul futuro di Bruno Fernandes. Il tecnico portoghese ha parlato così di un possibile trasferimento del suo connazionale: "Bruno non è in vendita visto che rimarrà allo United. Non solo clab dell'Arabia Saudita, molti club vogliono Bruno Fernandes e sono ancora pronti a tutto per provare a comprarlo. Ma è il nostro capitano, non è in vendita e sarà un ostro giocatore ancora per molti anni. È un pezzo fondamentale del progetto qui allo United"