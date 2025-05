Il Bayern sorpassa il Barcellona per Tah

Uno degli svincolati di lusso del prossimo mercato è sicuramente Jonathan Tah. Il centrale del Bayern Leverkusen e della nazionale tedesca è stato a lungo corteggiato dal Barcellona, tanto che gli spagnoli sembravano i grandi favoriti per acquistarlo a parametro zero. Le mancate cessioni di Araujo e Eric Garcia però hanno allontanato il classe 1996 dalla Catalogna. Ora in pole per il difensore, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, ci sarebbe il Bayern Monaco, che ha in mente di cambiare qualcosa nel reparto arretrato in vista della prossima stagione.