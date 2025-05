La Juventus fa sul serio per Osimhen, ma dall'Arabia pronta un'offerta clamorosa

In Italia, secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, è la Juventus la candidata principale per Osimhen. I bianconeri hanno come obiettivo principale della prossima finestra di calciomercato quello di rinforzare il reparto di attacco con un colpo da 90, soprattutto se dovesse essere strappato il pass per la partecipazione alla prossima edizione della Champions League. L'acquisto potrebbe essere finanziato dalla cessione di Vlahovic.