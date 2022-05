Juve, senti Di Maria: "Ancora un anno in Europa per un Mondiale al top"

MANOVRE BIANCONERE

L'argentino ha fatto chiarezza sul suo futuro: "Non so se il Psg vuole che resti. In caso contrario, vedrò la possibilità di qualche squadra"

Il nome di Angel Di Maria è stato accostato più volte alla Juve negli ultimi tempi e lo stesso argentino ha fatto capire di guardarsi intorno in vista della prossima stagione. Soprattutto se, come sembra, il Psg non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno. “La mia idea è quella di giocare ancora un anno in Europa per arrivare al Mondiale nel migliore dei modi, se verrò convocato, e poi tornare in Argentina. Non so se il Psg vuole che resti. In caso contrario, vedrò la possibilità di qualche squadra in Europa", ha ammesso l’esterno offensivo alla radio "Urbana Play".

Vedi anche Mercato Juve, tifosa "implora" Dybala: "Paulo, non andare all'Inter". E lui sorride Di Maria, classe 1988, potrebbe prendere il posto di Dybala, anche se l'età e la sua intenzione di tornare in Argentina dopo una sola stagione, o al massimo due, potrebbe non convincere fino in fondo la Juve a investire su di lui. I primi contatti tra le parti, comunque, ci sono già stati e l'opzione bianconera è di quelle tenute in considerazione dal suo agente Jorge Mendes. Detto che Di Maria si libererà a zero, l'ostacolo ingaggio dipenderà molto dall'eventuale concorrenza per il "Fideo". A Parigi guadagna 7,5 milioni di euro netti, ma la cifra potrebbe abbassarsi in base alla durata dell'accordo.