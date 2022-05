Di Maria, like alla nuova maglia della Juventus: è un segno di mercato?

Torna a infiammarsi la pista che porta Angel Di Maria alla Juventus. El Fideo è in scadenza di contratto e non rinnoverà col Paris Saint Germain. La Vecchia Signora ha espresso il suo gradimento per il trequartista argentino, anche se la vicenda sembrava essersi arenata sul nodo dell'ingaggio. Il like di Di Maria alla nuova maglia della Juventus postata su Instagram potrebbe suggerire che la volontà del giocatore, che aveva già ribadito di voler fare almeno un altro anno ad altissimi livelli, sia proprio quella di vestire proprio la casacca bianconera per le sue ultime stagioni in Europa.