Juve, Comolli conferma Vlahovic che a sorpresa apre al rinnovo

Niente matrimonio col Milan, anche se resta "l'uno per cento" di Comolli. Intanto il serbo potrebbe tornare a parlare di prolungamento
Le sorprese nel mercato sono sempre dietro l'angolo e un dirigente navigato come Damien Comolli lo sa, non a caso confermando Dusan Vlahovic alla Juve ha lasciato aperto uno spiraglio, piccolo piccolo, ma che lascia passare un filo di luce: "Al 99% resterà con noi". E quell'uno per cento? Resta in direzione Milano, sponda rossonera, con il Milan che fino al primo settembre cercherà una prima punta anche se è un matrimonio che sembra affievolirsi ora dopo ora. La Juventus vorrebbe 20-25 milioni per lasciare partire il serbo, il club rossonero invece aveva proposto uno scambio con Saelemaekers e comunque resta lo scoglio ingaggio.
E allora, in attesa che quel 99% diventi 100%, secondo La Stampa dall'entourage di Vlahovic filtra una mossa a sorpresa che potrebbe cambiare se non il destino del giocatore almeno quello dei conti bianconeri: in caso di permanenza oltre il mercato estivo, Dusan valuterebbe un rinnovo di contratto. Una sorta di assist al club per evitare di perderlo a costo zero la prossima estate o la volontà di essere più appetibile (spalmando l'attuale stipendio da 12 milioni in un contratto più lungo) già a partire da gennaio per altre destinazioni?
Comunque un'opzione tutta da verificare e valutare. Prima, però, bisogna arrivare a lunedì e trasformare quel 99% in un 100%...
