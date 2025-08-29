Juve, Comolli conferma Vlahovic che a sorpresa apre al rinnovo

Le sorprese nel mercato sono sempre dietro l'angolo e un dirigente navigato come Damien Comolli lo sa, non a caso confermando Dusan Vlahovic alla Juve ha lasciato aperto uno spiraglio, piccolo piccolo, ma che lascia passare un filo di luce: "Al 99% resterà con noi". E quell'uno per cento? Resta in direzione Milano, sponda rossonera, con il Milan che fino al primo settembre cercherà una prima punta anche se è un matrimonio che sembra affievolirsi ora dopo ora. La Juventus vorrebbe 20-25 milioni per lasciare partire il serbo, il club rossonero invece aveva proposto uno scambio con Saelemaekers e comunque resta lo scoglio ingaggio.