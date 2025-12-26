Mbeumo e Diallo in Coppa d'Africa, ma Zirkzee va in panchina lo stesso: la Roma sorride

L'olandese sembra così sempre meno nei piani del tecnico e in uscita da Old Trafford (la Roma avrebbe anche già inviato la prima proposta ufficiale per un prestito con diritto di riscatto), anche se nella conferenza di presentazione alla sfida Amorin era stato piuttosto netto: “Nessun giocatore andrà via senza aver trovato prima un sostituto - ha dichiarato l’allenatore portoghese - la mia squadra è già a corto di giocatori”.