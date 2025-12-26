Logo SportMediaset

Mercato

Mbeumo e Diallo in Coppa d'Africa, ma Zirkzee va in panchina lo stesso: la Roma sorride

26 Dic 2025 - 20:29
© X

© X

Buone notizie dal Boxing Day della Premier League per la Roma, che ha da tempo individuato il proprio obiettivo di mercato per rafforzare l’attacco: Joshua Zirkzee. Nonostante le assenze di Mbeumo e Diallo, impegnati in Coppa d'Africa con la Nigeria, il tecnico dei Red Devils Amorin ha infatti deciso di lasciare ancora in panchina l'ex Bologna per la sfida contro il Newcastle. 

L'olandese sembra così sempre meno nei piani del tecnico e in uscita da Old Trafford (la Roma avrebbe anche già inviato la prima proposta ufficiale per un prestito con diritto di riscatto), anche se nella conferenza di presentazione alla sfida Amorin era stato piuttosto netto: “Nessun giocatore andrà via senza aver trovato prima un sostituto - ha dichiarato l’allenatore portoghese - la mia squadra è già a corto di giocatori”. 

