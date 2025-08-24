Vlahovic per Saelemaekers: l'ultima suggestione di mercato tra Milan e Juve

Una proposta indecente ma che alla fine potrebbe accontentare tutti. Il belga ha già trascorso lontano da Milano le ultime due stagioni, a Bologna e Roma, e sarebbe un ottimo rinforzo per Tudor soprattutto nel caso dovesse partire Nico Gonzalez (nel mirino dell'Atletico Madrid). Il serbo, già accostato numerose volte ai rossoneri nelle ultime settimane, rappresenterebbe l'alternativa a Boniface e un uomo in più per Allegri, quantomai alla ricerca di un rinforzo in attacco. Vlahovic per Saelemaekers si potrebbe quindi fare. Il Milan aveva già proposto, tra luglio e agosto, una serie di scambi alla Juventus: ma le offerte che riguardavano Thiaw, Bennacer e Tomori non avevano mai convinto Comolli.