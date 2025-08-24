Logo SportMediaset
LO SCAMBIO

Vlahovic per Saelemaekers: l'ultima suggestione di mercato tra Milan e Juve

I rossoneri starebbero pensando a proporre un clamoroso scambio tra il belga e il serbo, ma intanto continuano a lavorare per Harder

24 Ago 2025 - 14:02

Torna caldo l'asse di mercato tra Milan e Juventus. I rossoneri, che stanno vedendo sfumare l'affare Boniface, hanno già cominciato a guardarsi intorno per un altro attaccante e sarebbero tornati a bussare alla porta della Juventus. Protagonista, uno dei grandi nomi che ha scaldato il mercato di questa estate: Dusan Vlahovic. Proprio lui, che torna in auge in orbita Milan con il Diavolo che starebbe pensando a uno scambio con Saelemaekers

Una proposta indecente ma che alla fine potrebbe accontentare tutti. Il belga ha già trascorso lontano da Milano le ultime due stagioni, a Bologna e Roma, e sarebbe un ottimo rinforzo per Tudor soprattutto nel caso dovesse partire Nico Gonzalez (nel mirino dell'Atletico Madrid). Il serbo, già accostato numerose volte ai rossoneri nelle ultime settimane, rappresenterebbe l'alternativa a Boniface e un uomo in più per Allegri, quantomai alla ricerca di un rinforzo in attacco. Vlahovic per Saelemaekers si potrebbe quindi fare. Il Milan aveva già proposto, tra luglio e agosto, una serie di scambi alla Juventus: ma le offerte che riguardavano Thiaw, Bennacer e Tomori non avevano mai convinto Comolli.

La proposta di scambio resta per ora sullo sfondo. La dirigenza rossonera sta infatti trattando come prima opzione Conrad Harder: l'agente del danese dello Sporting Lisbona è stato a Casa Milan in mattinata e ha parlato con Tare. Se non si dovesse trovare un accordo, a quel punto la pista Vlahovic-Saelemaekers balzerebbe in pole position. 

