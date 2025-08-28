Logo SportMediaset
MERCATO JUVENTUS

Comolli: "Vlahovic e Nico restano, per Kolo Muani ci proveremo fino a lunedì. Savona via"

Il direttore generale bianconero ha parlato delle trattative di mercato dopo il sorteggio del girone di Champions League

28 Ago 2025 - 21:10
1 di 30
© ansa
© ansa
© ansa

© ansa

© ansa

Dopo il sorteggio del girone della Champions League, ha parlato il direttore generale della Juventus Damien Comolli. Il dirigente francese ha affrontato temi di mercato, a cominciare dalla trattativa con il Psg per Kolo Muani: "Non mi piace parlare di giocatori di altri club, lo trovo irrispettoso. Posso solo dire che lavoreremo fino a lunedì sera per garantire al mister la migliore squadra possibile. Tra oggi e lunedì sera possono succedere tante cose. Abbiamo alle spalle una società solida ma abbiamo anche i vincoli del Fair Play Finanziario, quindi dobbiamo essere molto cauti nelle trattative e a volte anche pochi milioni diventano tantissimi".

Poi su Vlahovic: "Posso dire che Dusan resterà con noi al 99%. Non c'è alcuna frizione con lui, il giocatore ha espresso la volontà di restare quindi posso annunciare che la prossima stagione Vlahovic sarà alla Juventus. Abbiamo parlato con alcuni club in queste settimane ma niente di concreto, quindi Dusan resta". 

Riguardo invece a Nico Gonzalez, che piace all’Atletico Madrid, il dg della Juve ha chiuso alla cessione: "La mia opinione è che Nico Gonzalez resterà con noi, non ci sono stati progressi per quanto riguarda la sua situazione". Infine, Comolli ha annunciato l'uscita di Savona: "Abbiamo trovato oggi l'accordo con il Nottingham Forrest per la cessione di Savona, è ufficiale e quindi il giocatore si trasferirà in Inghilterra". 

A proposito del sorteggio Champions, il direttore generale bianconero ha affermato: "Penso che sia un calendario affascinante, giocheremo in Norvegia su un campo artificiale. Un terreno davvero complicato. Poi giocare al Bernabeu è sempre incredibile. Contro il Monaco per me sarà molto emozionante visto che ho giocato lì e ho iniziato li la mia carriera da dirigente. Anche la trasferta con lo Sporting Lisbona è molto affascinante. Ma siamo la Juventus e saremo pronti ad affrontare queste partite".

calciomercato
juventus
vlahovic
kolo muani

