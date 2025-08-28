Comolli: "Vlahovic e Nico restano, per Kolo Muani ci proveremo fino a lunedì. Savona via"

A proposito del sorteggio Champions, il direttore generale bianconero ha affermato: "Penso che sia un calendario affascinante, giocheremo in Norvegia su un campo artificiale. Un terreno davvero complicato. Poi giocare al Bernabeu è sempre incredibile. Contro il Monaco per me sarà molto emozionante visto che ho giocato lì e ho iniziato li la mia carriera da dirigente. Anche la trasferta con lo Sporting Lisbona è molto affascinante. Ma siamo la Juventus e saremo pronti ad affrontare queste partite".